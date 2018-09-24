В Гильдии продюсеров прокомментировали рост сборов российских фильмов летом 2018 года

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Президент Гильдии продюсеров и организаторов кинопроцесса Союза кинематографистов России Юрий Бобров в беседе с «Вечерней Москвой» прокомментировал рост сборов отечественных фильмов летом 2018 года более чем в два раза.
В Гильдии продюсеров прокомментировали рост сборов российских фильмов летом 2018 года
  • © Артем Житенев
  • РИА Новости

По результатам исследований, суммарная выручка с июня по август составила 925 млн рублей.

«Считаю, что пока ещё это не тот тренд, о котором можно говорить и считать, что у нас всё хорошо. Всё равно общую сумму сборов российских фильмов по итогам года делают пять-шесть картин, не больше», — сказал Бобров.

По его словам, это однозначно позитивная динамика, однако нельзя сказать, что отечественное кино точно заняло достойное место в российском прокате.

Ранее министр культуры России Владимир Мединский заявил о росте доли отечественного кино в прокате в два раза.

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