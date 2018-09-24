В Гильдии продюсеров прокомментировали рост сборов российских фильмов летом 2018 года
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- РИА Новости
По результатам исследований, суммарная выручка с июня по август составила 925 млн рублей.
«Считаю, что пока ещё это не тот тренд, о котором можно говорить и считать, что у нас всё хорошо. Всё равно общую сумму сборов российских фильмов по итогам года делают пять-шесть картин, не больше», — сказал Бобров.
По его словам, это однозначно позитивная динамика, однако нельзя сказать, что отечественное кино точно заняло достойное место в российском прокате.
Ранее министр культуры России Владимир Мединский заявил о росте доли отечественного кино в прокате в два раза.