В Гидрометцентре рассказали о погоде в России на ближайшую неделю

Глава отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра России Александр Голубев рассказал о погоде в регионах в ближайшую неделю.

Об этом сообщает «Российская газета».

В Москве во вторник, 25 сентября, дневная температура опустится до +9...+10 °C. В ночь на среду похолодает до +1 °C, днём ожидается +10...+12 °C, пройдут дожди.

В понедельник, 24 сентября, грозы, град и шквалистый ветер ожидаются в Ставропольском крае и республиках Северного Кавказа.

Сильные дожди будут идти в Архангельской, Ивановской и Ярославской областях, а также в Адыгее.

В южных регионах прогнозируется похолодание до +18...+23 °C. До середины следующей недели в Северо-Западном округе ожидается +8...+13 °C. В Ненецком автономном округе и Республике Коми — +12...+17 °C, с понижением к концу недели.

На Урале будут осадки, днём температура составит +11...+16 °C на севере, +16...+21 °C на юге. В Сибири будет +12...+17 °C и дожди.

В Забайкалье и Бурятии температура окажется минусовой, также возможны осадки со снегом. На юге Хабаровского края, Приморья и Амурской области прогнозируется дневная температура до +20 °C.

В августе URA.RU сообщало о шквалистом усилении ветра в Свердловской области до 25 м/с.