Нагиев может сыграть Остапа Бендера

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Актёр и телеведущий Дмитрий Нагиев сообщил, что в настоящее время раздумывает над предложением исполнить роль Остапа Бендера в новом кинопроекте.
Нагиев может сыграть Остапа Бендера

    «Сейчас мне предложили проект — и это самые мои большие опасения после «Непрощённого». Это Остап Бендер. Вот здесь... я до сих пор ещё мечусь. Я не сказал «да», — рассказал Нагиев в эксклюзивном интервью RT.

    По словам актёра, если предыдущие фильмы о приключениях Остапа Бендера были мюзиклами, то этот планируется в виде полнометражной ленты в несколько серий. Создатели картины намерены показать Бендера «в той стране, которая была вокруг в это время».

    «Вот, наверное, пришло время снять такое кино. И я прямо мучаюсь, не знаю. И хочется и колется!» — отметил Нагиев.

    Полную версию интервью с Дмитрием Нагиевым читайте на сайте RT.

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