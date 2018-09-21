Дмитрий Нагиев рассказал о реакции на интервью Дудю

Актёр и телеведущий Дмитрий Нагиев прокомментировал своё недавнее интервью журналисту Юрию Дудю. В беседе с RT он рассказал, последовала ли за этим интервью какая-либо реакция со стороны его друзей, знакомых или руководства.

«Со стороны руководства канала или страны… Мне всё-таки кажется, что там работают умные люди, решающие куда более значимые вопросы, чем моё интервью молодому журналисту. Поэтому никаких не было ни звонков, ни резонанса со стороны руководства», — рассказал Нагиев RT.

По словам актёра, такое положение дел его радует — это означает, что они с руководством находятся «на одной волне».

«Что касается друзей, коллег... Я очень скромно отношусь к своему месту в искусстве, к своей славе. И они это знают. Поэтому, ну, просто какие-то эсэмэски были: «Старик, посмотрел… ну, ничего». Мне достаточно этого», — подчеркнул он.

Полную версию интервью с Дмитрием Нагиевым читайте на сайте RT.