«ВКонтакте» устроит хакатон с призовым фондом 1,5 млн рублей

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«ВКонтакте» проведёт VK Hackathon — один из крупнейших в России хакатонов. Об этом сообщает пресс-служба социальной сети.
«ВКонтакте» устроит хакатон с призовым фондом 1,5 млн рублей
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Мероприятие пройдёт 9—11 ноября в Главном штабе Эрмитажа, приём заявок на VK Hackathon уже открыт и продлится до 19 октября.

Общий призовой фонд соревнования составит 1,5 млн рублей. Заявки принимаются до 23:59 19 октября.

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