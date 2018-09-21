«ВКонтакте» устроит хакатон с призовым фондом 1,5 млн рублей

«ВКонтакте» проведёт VK Hackathon — один из крупнейших в России хакатонов. Об этом сообщает пресс-служба социальной сети.

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Мероприятие пройдёт 9—11 ноября в Главном штабе Эрмитажа, приём заявок на VK Hackathon уже открыт и продлится до 19 октября. Общий призовой фонд соревнования составит 1,5 млн рублей. Заявки принимаются до 23:59 19 октября.