СМИ: На пляже в Новой Зеландии нашли «огромное пульсирующее» существо

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Семья обнаружила «огромное пульсирующее» существо на пляже в Новой Зеландии в 90 км от Окленда, сообщает Fox News.

«Это выглядело как груда сокращающихся мышц. Мы никогда не видели ничего подобного. Это было довольно круто», — приводит телеканал слова очевидца.

Телекомпания подчёркивает, что существо оказалось медузой — волосистой цианеей, — которая является самым большим представителем вида в мире.

Согласно данным международной природоохранной организации Oceana, её щупальца могут достигать 57 метров, а диаметр «шапки» — двух метров.

В декабре 2017 года жители Чукотского полуострова сообщили о появившихся на морском побережье «змеевидных объектах», которые оказались разновидностью бурых водорослей, попавших на полуостров с Тихоокеанского побережья Северной Америки.

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