СМИ: На пляже в Новой Зеландии нашли «огромное пульсирующее» существо
«Это выглядело как груда сокращающихся мышц. Мы никогда не видели ничего подобного. Это было довольно круто», — приводит телеканал слова очевидца.
Телекомпания подчёркивает, что существо оказалось медузой — волосистой цианеей, — которая является самым большим представителем вида в мире.
Согласно данным международной природоохранной организации Oceana, её щупальца могут достигать 57 метров, а диаметр «шапки» — двух метров.
В декабре 2017 года жители Чукотского полуострова сообщили о появившихся на морском побережье «змеевидных объектах», которые оказались разновидностью бурых водорослей, попавших на полуостров с Тихоокеанского побережья Северной Америки.