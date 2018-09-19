Осенний фестиваль ГТО состоится 22 сентября в Москве

Осенний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» состоится 22 сентября в Москве, сообщает портал мэра и правительства.

На территории спортивной школы олимпийского резерва «Москвич» участники будут сдавать нормативы по ряду дисциплин, в том числе по бегу, прыжкам в длину, плаванию, стрельбе.

Например, запланированы забеги на 60 и 100 метров, рывки 16-килограммовой гири, стрельба из пневматической винтовки или электронного оружия, передаёт m24.

Желающие принять участие должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность и справку о медицинском допуске, а также уникальный идентификационный номер, который присваивают при регистрации на портале ГТО.

Ранее Newinform сообщал, что в Свердловской области 89-летний пенсионер получил золотой значок ГТО.