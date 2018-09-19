Фестиваль «Велоночь» пройдёт 22 сентября в Севастополе

Четвёртый ежегодный фестиваль «Велоночь» пройдёт 22 сентября на площади Нахимова в Севастополе. Он посвящён Году добровольца в России.

Как рассказали в общественной организации «ВелоПобеда», приглашаются и любители, и профессионалы.

Цель мероприятия — поддержать городскую велокультуру, привлечь население к занятиям спортом и здоровому образу жизни, рассказать о важности волонтёрской работы, а также подвести итоги первого года проведения в городе акции «На работу на велосипеде». Об этом сообщает «Новый Севастополь».

Запланированы мастер-классы, конкурсы, выставка, показательные выступления.

Ранее портал ВашГород.ру сообщал, что акция «Велоночь» в Новокузнецке собрала около 500 человек.