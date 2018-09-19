Во «ВКонтакте» заработала платформа для подкастов

В социальной сети «ВКонтакте» появилась платформа для подкастов. Как сообщает пресс-служба организации, размещать и прослушивать подкасты можно будет бесплатно.

Отмечается, что можно будет не только слушать подкасты в фоновом режиме без ограничений по времени на любом устройстве, но и добавлять выпуск в закладки, менять скорость воспроизведения и делиться ссылкой.

Кроме того, если пользователь решит сделать паузу или продолжить прослушивание на другом устройстве, система запомнит, в какой момент была сделана пауза, и начнёт воспроизведение подкаста с него.

Подкасты будут появляться в одноимённом разделе сообществ.