Во «ВКонтакте» заработала платформа для подкастов
- © Наталья Селиверстова
- РИА Новости
Отмечается, что можно будет не только слушать подкасты в фоновом режиме без ограничений по времени на любом устройстве, но и добавлять выпуск в закладки, менять скорость воспроизведения и делиться ссылкой.
Кроме того, если пользователь решит сделать паузу или продолжить прослушивание на другом устройстве, система запомнит, в какой момент была сделана пауза, и начнёт воспроизведение подкаста с него.
Подкасты будут появляться в одноимённом разделе сообществ.