Во «ВКонтакте» заработала платформа для подкастов

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В социальной сети «ВКонтакте» появилась платформа для подкастов. Как сообщает пресс-служба организации, размещать и прослушивать подкасты можно будет бесплатно.
Во «ВКонтакте» заработала платформа для подкастов
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

Отмечается, что можно будет не только слушать подкасты в фоновом режиме без ограничений по времени на любом устройстве, но и добавлять выпуск в закладки, менять скорость воспроизведения и делиться ссылкой.

Кроме того, если пользователь решит сделать паузу или продолжить прослушивание на другом устройстве, система запомнит, в какой момент была сделана пауза, и начнёт воспроизведение подкаста с него.

Подкасты будут появляться в одноимённом разделе сообществ.

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