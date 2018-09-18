Фестиваль науки пройдёт 22 сентября в Якутске

Фестиваль науки пройдёт в шестой раз в Якутске, сообщает kp.ru. В этом году он запланирован на 22 сентября.

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РИА Новости

Посетители смогут увидеть более 130 экспозиций из разных подразделений высших учебных заведений и научных, образовательных учреждений республики. Программа включает презентации новейших научных разработок, демонстрацию работы приборов и оборудования, интерактивные игры, показы научно-популярных фильмов и другие мероприятия. Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщало, что первый ижевский фестиваль фантастики будет проходить 22—23 сентября в Удмуртии.