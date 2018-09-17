В Москве разработают проект сохранения руин домика садовника в музее-заповеднике «Царицыно»

Мосгорнаследие поручило разработать проект сохранения руин домика садовника в музее-заповеднике «Царицыно», сообщает m24 со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Остатки фундамента домика садовника были обнаружены в ходе археологических работ на территории заповедника в 2007 году и музеефицированы», — рассказал глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

По его словам, объект археологического наследия подлежит обязательному сохранению.

Домик садовника, также известный как мыльня, построен в начале XIX века. Его использовали в качестве бани для служителей парка. Затем он был приспособлен для Волостного правления. Через 100 лет здание перестроили и разместили в нём различные учреждения. К концу 1970-х годов дом разобрали.

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