В Москве разработают проект сохранения руин домика садовника в музее-заповеднике «Царицыно»

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Мосгорнаследие поручило разработать проект сохранения руин домика садовника в музее-заповеднике «Царицыно», сообщает m24 со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В Москве разработают проект сохранения руин домика садовника в музее-заповеднике «Царицыно»
  • Усадьба «Царицыно»
  • РИА Новости

«Остатки фундамента домика садовника были обнаружены в ходе археологических работ на территории заповедника в 2007 году и музеефицированы», — рассказал глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

По его словам, объект археологического наследия подлежит обязательному сохранению.

Домик садовника, также известный как мыльня, построен в начале XIX века. Его использовали в качестве бани для служителей парка. Затем он был приспособлен для Волостного правления. Через 100 лет здание перестроили и разместили в нём различные учреждения. К концу 1970-х годов дом разобрали.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что частичную реставрацию крепости Чембало в Крыму оценили в 150 млн рублей.

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