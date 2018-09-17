В Москве может появиться памятник Сергею Бодрову — младшему

В Москве может появиться памятник актёру и режиссёру Сергею Бодрову — младшему, сообщает kp.ru.

«Проведение следующего заседания комиссии запланировано в октябре. Перечислю вопросы, которые могут быть рассмотрены. Это в том числе заявка на установку памятника Сергею Бодрову — младшему около станции метро «Баррикадная», — заявил глава комиссии по монументальному искусству Игорь Воскресенский.

Артиста планируется представить в образе Данилы Багрова — главного героя фильмов «Брат» и «Брат 2». Перед памятником выложат надпись: «Я думаю, что сила в правде».

Также рассматриваются варианты установки монумента на Покровском бульваре, в сквере на Кудринской площади и в парке Декабрьского восстания.

Ранее ФАН сообщало, что в Санкт-Петербурге открыли памятник южнокорейской писательнице Пак Кённи.