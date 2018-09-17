«Ленком» представит спектакль «Всё оплачено» в Петербурге 21 сентября

Московский театр «Ленком» представит спектакль «Всё оплачено» в Санкт-Петербурге 21 сентября, сообщает Newinform.

В постановке задействованы Александр Збруев, Андрей Соколов и Дмитрий Певцов.

Основой спектакля является лирическая комедия французского драматурга Ива Жамиака «Месье Амилькар, или Человек, который платит».

Главный герой — одинокий и потерявший веру в жизнь человек, который нанимает людей на роль близких. В какой-то момент работодатель и работники проникаются друг к другу настоящими чувствами.

Ранее Inforeactor сообщало, что в петербургском театре «Приют комедианта» решили провести детский сезон.