Участниками Московского велопарада стали почти 20 тысяч человек
В осеннем Московском велопараде приняли участие почти 20 тыс. человек, сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на пресс-службу департамента транспорта.
- © Агентство городских новостей «Москва»
Старт был на Звёздном бульваре. Преодолев дистанцию около 30 км, велосипедисты финишировали в парке «Красная Пресня».
Скорость потока не превышала 15 км/ч.
Ранее Nation News сообщал о проекте по велошерингу в Санкт-Петербурге.
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