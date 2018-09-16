Участниками Московского велопарада стали почти 20 тысяч человек

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В осеннем Московском велопараде приняли участие почти 20 тыс. человек, сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на пресс-службу департамента транспорта.
Участниками Московского велопарада стали почти 20 тысяч человек
  • © Агентство городских новостей «Москва»

Старт был на Звёздном бульваре. Преодолев дистанцию около 30 км, велосипедисты финишировали в парке «Красная Пресня».

Скорость потока не превышала 15 км/ч.

Ранее Nation News сообщал о проекте по велошерингу в Санкт-Петербурге.

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