Участниками Московского велопарада стали почти 20 тысяч человек

В осеннем Московском велопараде приняли участие почти 20 тыс. человек, сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на пресс-службу департамента транспорта.

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Старт был на Звёздном бульваре. Преодолев дистанцию около 30 км, велосипедисты финишировали в парке «Красная Пресня». Скорость потока не превышала 15 км/ч. Ранее Nation News сообщал о проекте по велошерингу в Санкт-Петербурге.