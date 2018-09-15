МЧС объявило экстренное предупреждение из-за непогоды в Подмосковье

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МЧС объявило экстренное предупреждение в связи с неблагоприятными погодными условиями на территории Московской области.
МЧС объявило экстренное предупреждение из-за непогоды в Подмосковье
  • © Агентство городских новостей «Москва»

Об этом сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.

«При прохождении фронтальной зоны с запада на восток по Московской области утром и днём 16 сентября ожидается дождь, местами сильный, возможна гроза, усиление ветра с порывами 12—17 м/с», — отметили в ведомстве.

Спасатели рекомендовали избегать деревьев, шатких конструкций, поставить автомобиль в гараж и закрыть форточки.

Ранее сообщалось, что синоптики продлили «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и области на воскресенье, 16 сентября.

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