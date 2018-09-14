Международный театральный фестиваль «Александринский» открылся в Петербурге

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Международный театральный фестиваль «Александринский» открылся в Санкт-Петербурге в пятницу, 14 сентября. Об этом сообщают «Невские новости».
Международный театральный фестиваль «Александринский» открылся в Петербурге

Спектаклем открытия стал «Сирано де Бержерак».

В 2018 году фестиваль посвятили пятилетию Новой сцены Александрийского театра, и большинство показов состоится именно на её площадках.

Программа включает разные формы актуального театра, среди которых театральная прогулка в VR-очках «Когда мы встретимся снова», аутотеатр в кафе, интерактивный спектакль-монополия, перформативная видеоинсталляция.

«Фестиваль проводится ежегодно и имеет своей целью представить искусство государственных национальных театров различных стран мира, развивающих классические сценические традиции и устремлённых к поиску современных средств театральной выразительности», — говорится на сайте театра.

Ранее Newinform сообщало, что Театр Романа Виктюка представит спектакль о Рудольфе Нурееве в Петербурге 15 сентября.

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