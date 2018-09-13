В Volkswagen of America анонсировали завершение производства модели «Жук» в 2019 году

Глава Volkswagen of America Хинрич Вобэкен заявил о завершении производства легендарной модели «Жук» в 2019 году.

Об этом сообщается на сайте производителя.

«Потеря «Жука» после трёх поколений, (выпускавшегося. — RT) в течение почти семи десятилетий, вызовет массу эмоций у многих его преданных поклонников», — рассказал Вобэкен.

По его словам, в настоящее время у фирмы нет планов по замене модели.

Volkswagen of America (США, штат Вирджиния) является дочерней компанией Volkswagen Group.

Ранее Пятый канал со ссылкой на данные аналитического агентства «Автостат» назвал лидеров авторынка Санкт-Петербурга среди внедорожников и кроссоверов за август 2018 года.