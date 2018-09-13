В Volkswagen of America анонсировали завершение производства модели «Жук» в 2019 году
- Reuters
Об этом сообщается на сайте производителя.
«Потеря «Жука» после трёх поколений, (выпускавшегося. — RT) в течение почти семи десятилетий, вызовет массу эмоций у многих его преданных поклонников», — рассказал Вобэкен.
По его словам, в настоящее время у фирмы нет планов по замене модели.
Volkswagen of America (США, штат Вирджиния) является дочерней компанией Volkswagen Group.
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