Фестиваль «Казачья станица Москва» пройдёт 15 сентября
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Посетители смогут ознакомиться с культурой и традициями казачества. Будет работать 11 тематических площадок, в том числе «Станичная ярмарка» и «Казачье подворье».
Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на информационный центр столичного правительства.
На главной сцене выступят профессиональные и самодеятельные коллективы. На спортивной площадке пройдут состязания по перетягиванию каната и стрельбе из лука.
Также запланирован турнир конного искусства.
Ранее «Янтарный край» сообщал, что международный фестиваль фольклора пройдёт 16 сентября в Калининградской области.