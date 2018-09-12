Apple представила умные часы с ЭКГ-датчиком
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Об этом сообщает Wired.
Meet the all new Apple Watch Series 4. It has a larger screen, is up to 2x as fast, and has FDA-approved heart rate technology never seen in Apple Watches before. #AppleEventhttps://t.co/SrObxE6ZRx— WIRED (@WIRED) 12 сентября 2018 г.
Площадь дисплея устройства увеличена более чем на 30%. В часах используется 64-разрядный процессор S4 с двумя ядрами.
Стоимость устройства со встроенным GPS составит от $399, а гаджет с функцией сотовой связи будет стоить $499.