Apple представила умные часы с ЭКГ-датчиком

Американская компания Apple представила новое поколение умных часов Apple Watch Series 4 с функциями отслеживания сердечных ритмов и создания электрокардиограммы, а также автоматического вызова скорой помощи.

Об этом сообщает Wired.

Meet the all new Apple Watch Series 4. It has a larger screen, is up to 2x as fast, and has FDA-approved heart rate technology never seen in Apple Watches before. #AppleEventhttps://t.co/SrObxE6ZRx — WIRED (@WIRED) 12 сентября 2018 г.

Площадь дисплея устройства увеличена более чем на 30%. В часах используется 64-разрядный процессор S4 с двумя ядрами.

Стоимость устройства со встроенным GPS составит от $399, а гаджет с функцией сотовой связи будет стоить $499.