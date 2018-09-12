Apple представила умные часы с ЭКГ-датчиком

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Американская компания Apple представила новое поколение умных часов Apple Watch Series 4 с функциями отслеживания сердечных ритмов и создания электрокардиограммы, а также автоматического вызова скорой помощи.
Apple представила умные часы с ЭКГ-датчиком
  • ©pixabay.com

Об этом сообщает Wired.

Площадь дисплея устройства увеличена более чем на 30%. В часах используется 64-разрядный процессор S4 с двумя ядрами.

Стоимость устройства со встроенным GPS составит от $399, а гаджет с функцией сотовой связи будет стоить $499.

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