Власти Москвы согласовали съёмки в столице 120 фильмов за полгода
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В частности, это «Притяжение 2» Фёдора Бондарчука, «Трезвый водитель» Резо Гигинеишвили, «Миллиардер» Романа Прыгунова, «Француз» Андрея Смирнова и «Один день Ивана Денисовича» Глеба Панфилова.
Также оказано содействие съёмочным группам из США, Великобритании, Италии и Китая.
Приём заявок начался в феврале. Задача комиссии — упростить процесс согласования съёмок на городских объектах, напоминает m24.
Ранее портал ВашГород.ру сообщал о проведении акции «Ночь кино» в Кемеровской области.