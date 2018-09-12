Власти Москвы согласовали съёмки в столице 120 фильмов за полгода

За первые шесть месяцев работы Московская кинокомиссия помогла организовать и согласовать съёмки в столице 120 фильмов, сообщает портал мэра и правительства.

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В частности, это «Притяжение 2» Фёдора Бондарчука, «Трезвый водитель» Резо Гигинеишвили, «Миллиардер» Романа Прыгунова, «Француз» Андрея Смирнова и «Один день Ивана Денисовича» Глеба Панфилова. Также оказано содействие съёмочным группам из США, Великобритании, Италии и Китая. Приём заявок начался в феврале. Задача комиссии — упростить процесс согласования съёмок на городских объектах, напоминает m24. Ранее портал ВашГород.ру сообщал о проведении акции «Ночь кино» в Кемеровской области.