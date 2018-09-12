Умер иллюстратор Владимир Радунский

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Автор книжных иллюстраций к произведениям Корнея Чуковского и Марка Твена Владимир Радунский скончался в возрасте 64 лет.
Умер иллюстратор Владимир Радунский
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Об этом на своей странице в Facebook написал поэт Лев Рубинштейн.

«Умер Владимир Радунский, Вова, как звали его все друзья. Для тех, кто не знал его, я могу сказать только одно: как же повезло в жизни всем тем, кто его знал, кто пользовался его дружбой, кто сидел с ним за одним столом», — сказал он.

По его словам, Радунский «не терпел пустословия, тем более пустословия торжественного».

Ранее стало известно о смерти народного художника России Виталия Воловича. Он умер в возрасте 90 лет. Известность Виталию Воловичу принесли его иллюстрации к средневековой литературе, в том числе к таким произведениям, как «Слово о полку Игореве», «Ричард III» и «Роман о Тристане и Изольде».

7 августа в возрасте 52 лет умер художник Андрей Крисанов. Знакомый с художником Сергей Африка Бугаев назвал ФАН причину смерти своего коллеги.

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