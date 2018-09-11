«Новая волна» в «Одноклассниках» набрала более 11 млн просмотров

Трансляцию всех дней международного конкурса молодых исполнителей «Новая волна», проходившего в Сочи, в «Одноклассниках» посмотрели более 11 млн человек. Об этом сообщает пресс-служба социальной сети.

© Пресс-служба ОК

Кроме того, в соцсети подвели итоги голосования за лучшего исполнителя конкурса. Более 800 тыс. пользователей «Одноклассников» сделали выбор в специальном приложении «Новая волна. Выбор зрителей». По мнению большинства проголосовавших, лучшей стала конкурсантка из России Дарья Антонюк. Ранее сообщалось, что социальная сеть «Одноклассники» запустила приложение, позволяющее пользователям проголосовать за лучшего исполнителя конкурса «Новая волна».