В ряде регионов России зафиксирован сбой сервиса «Яндекс.Почта»

Сервис downdetector.ru сообщает о сбоях в работе почтового сервиса «Яндекс.Почта» в ряде регионов России.

Так, примерно с 10:00 мск зафиксировано почти 4 тыс. отчётов о неполадках в системе. Веб-интерфейс почты не работает у пользователей в Москве, Воронеже, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани и ряде других городов.

«В данный момент у некоторых пользователей могут возникать трудности с доступом к «Почте». Lite-версия сервиса (https://mail.yandex.ru/lite) работает в обычном режиме, советуем пользоваться сейчас лёгкой версией», — сообщила компания «Яндекс» в разговоре с РИА Новости.

Отмечается, что специалисты уже занимаются восстановлением привычной работы сервиса.

29 августа в сервисе «Яндекс.Карты» заявляли, что остров Сахалин перестал отображаться на картах из-за технического сбоя, произошедшего при обновлении сервиса.