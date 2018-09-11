В ряде регионов России зафиксирован сбой сервиса «Яндекс.Почта»

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Сервис downdetector.ru сообщает о сбоях в работе почтового сервиса «Яндекс.Почта» в ряде регионов России.
В ряде регионов России зафиксирован сбой сервиса «Яндекс.Почта»
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

Так, примерно с 10:00 мск зафиксировано почти 4 тыс. отчётов о неполадках в системе. Веб-интерфейс почты не работает у пользователей в Москве, Воронеже, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани и ряде других городов.

«В данный момент у некоторых пользователей могут возникать трудности с доступом к «Почте». Lite-версия сервиса (https://mail.yandex.ru/lite) работает в обычном режиме, советуем пользоваться сейчас лёгкой версией», — сообщила компания «Яндекс» в разговоре с РИА Новости.

Отмечается, что специалисты уже занимаются восстановлением привычной работы сервиса.

29 августа в сервисе «Яндекс.Карты» заявляли, что остров Сахалин перестал отображаться на картах из-за технического сбоя, произошедшего при обновлении сервиса.

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