В центре Москвы отреставрируют храм Николая Чудотворца в Клённиках

В центре Москвы планируют отреставрировать храм Николая Чудотворца в Клённиках, сообщает портал мэра и правительства.

«Для разработки реставрационного проекта специалистам предстоит тщательно осмотреть и изучить памятник, зафиксировать все его особенности. Это позволит избежать каких-либо накладок при проведении работ», — заявил глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Считается, что первым упоминанием о церкви стало известие из Патриаршей летописи середины XV века. Название храма может быть связано с кленовой рощей, передаёт m24.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что частичную реставрацию крепости Чембало в Крыму оценили в 150 млн рублей.