В центре Москвы отреставрируют храм Николая Чудотворца в Клённиках

Короткая ссылка
В центре Москвы планируют отреставрировать храм Николая Чудотворца в Клённиках, сообщает портал мэра и правительства.
В центре Москвы отреставрируют храм Николая Чудотворца в Клённиках
  • © Ludvig14 / Wikipedia

«Для разработки реставрационного проекта специалистам предстоит тщательно осмотреть и изучить памятник, зафиксировать все его особенности. Это позволит избежать каких-либо накладок при проведении работ», — заявил глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Считается, что первым упоминанием о церкви стало известие из Патриаршей летописи середины XV века. Название храма может быть связано с кленовой рощей, передаёт m24.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что частичную реставрацию крепости Чембало в Крыму оценили в 150 млн рублей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить