Сын Высоцкого рассказал о фотовыставке «Высоцкий. Фест»

Сын поэта, барда и актёра Владимира Высоцкого в беседе с НСН рассказал о фотовыставке конкурса «Высоцкий. Фест», которая открылась в Москве.

Увидеть экспозицию можно на Страстном бульваре.

«Выставка открылась в моём любимом месте Москвы — здесь памятник отцу, на Петровке, 38, установлен памятник Жеглову и Шарапову. Здесь неподалёку жил отец», — рассказал Никита Высоцкий, который является председателем жюри конкурса.

Со своей стороны, директор Библиотеки искусств имени Боголюбова Владимир Семёнов отметил важность проекта в год 80-летия барда.

«Люди живут в сегодняшнем ритме, когда нет у них времени часто ходить в музеи. И тогда искусство должно само идти к людям. Вот они идут по пешеходной зоне, смотрят на уникальные фотографии, картины», — отметил он.

Ранее сообщалось, что улицу в Симферополе переименуют в честь Высоцкого.