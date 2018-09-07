В Москве одобрили проект реставрации павильона «Физика» на ВДНХ

В Москве одобрили проект реставрации павильона «Физика», расположенного на ВДНХ. Об этом сообщает m24.

Как рассказали в Главгосэкспертизе России, планируется провести работы по демонтажу конструктивных элементов, замене дверных блоков, не входящих в предмет охраны, замене покрытия кровли, полов и лестниц.

Павильон построен в 1950-х годах. Он носил название «Латвийская ССР». В настоящее время это объект культурного наследия федерального значения.

Ранее Newinform сообщало, что в историческом районе Зарядье в Москве завершили реставрацию монашеских келий.