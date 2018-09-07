В Московском зоопарке родился краснокнижный капуцин-плакса

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В Московском зоопарке родился седьмой капуцин-плакса (вид занесён в Международную красную книгу), заявили в пресс-службе правительства Москвы.
В Московском зоопарке родился краснокнижный капуцин-плакса
  • © mos.ru

«Теперь в столичном зоосаде живёт одна из самых многочисленных семей капуцинов-плакс, сформировавшихся в неволе. В ней семь особей: бабушка Смолли, родители — самка Нори и самец Матрос — и четыре их отпрыска», — говорится в сообщении.

Отмечается, что детёныш родился 29 августа и в настоящее время находится с матерью.

«Малыш весит около 150 граммов. Его пол пока нам не известен. Через пару недель зоологи планируют осмотреть малыша, чтобы убедиться, что он полностью здоров. Тогда же мы сможем установить пол детёныша и дать ему имя», — рассказала генеральный директор зоопарка Светлана Акулова.

В апреле в Московском зоопарке также родился капуцин-плакса

Nation News передавало, что в Ленинградском зоопарке вылупились восемь совят.

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