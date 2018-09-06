В «Лужниках» завершили реставрацию скульптур «Земля» и «Вода» Мухиной

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На территории спорткомплекса «Лужники» завершили реставрацию скульптур «Земля» и «Вода», созданных по проекту Веры Мухиной. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
В «Лужниках» завершили реставрацию скульптур «Земля» и «Вода» Мухиной
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Мухина — автор эскизов. Монументы были выполнены после её смерти учениками — скульпторами Ниной Зеленской и Зинаидой Ивановой, а также архитектором Игорем Рожиным — в 1957 году.

«В последний раз комплексная реставрация скульптур была проведена в 2010 году. За прошедшие восемь лет на поверхности металла появились дефекты», — заявил глава Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

По его словам, цинковый сплав, из которого выполнены эти работы, довольно хрупкий и крайне редко используется в монументальной скульптуре.

«К тому же скульптурные композиции постоянно находятся на открытом воздухе, а значит, сильно подвержены негативному воздействию окружающей среды», — добавил он.

Скульптуры расположены у входа на Фестивальную площадь со стороны Лужнецкой набережной, напоминает m24. Обе работы — объекты культурного наследия федерального значения.

Ранее Newinform сообщал, что в историческом районе Зарядье в Москве завершили реставрацию монашеских келий.

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