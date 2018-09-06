Крымский военно-исторический фестиваль пройдёт с 13 по 16 сентября

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Крымский военно-исторический фестиваль будет проходить с 13 по 16 сентября в Севастополе, сообщает РИА Новости Крым.
Крымский военно-исторический фестиваль пройдёт с 13 по 16 сентября
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Как заявил организатор Алексей Овчаренко, в прошлом году на двухдневном мероприятии побывали около 25 тыс. человек.

«В этом году он будет проходить четыре дня. Мы ожидаем 30—40 тыс. гостей», — отметил он.

На территории будут работать площадки «Античность», «Древняя Русь», «Великая Отечественная война» и «Афганская война».

Впервые развернут площадку, посвящённую Гражданской войне в США.

Со своей стороны, координатор Андрей Назаренко рассказал, что в общей сложности планируется задействовать более 500 реконструкторов. В самой крупной «битве» — между Красной армией и фашистским вермахтом — будут участвовать по меньшей мере 300 человек.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что Международный фестиваль фольклора пройдёт 16 сентября в Калининградской области.

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