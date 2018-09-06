Эксперт прокомментировал данные о возможных перебоях в работе интернета после 11 октября

Консультант ПИР-Центра Олег Демидов в беседе с RT прокомментировал заявление корпорации по управлению доменными именами и IP-адресами (ICANN) о том, что интернет-пользователи по всему миру могут столкнуться с проблемами доступа к сети 11 октября из-за смены криптографических ключей.

«Это ничем не грозит пользователям, особенно российским. Процедура была запланирована заранее параллельно с процессом реформирования юридической структуры корпорации и её технического подразделения. Обновления криптографических ключей в коневой зоне DNS (система доменных имён. — RT) никому не угрожает, потому что криптографические ключи относятся к системе DNSSEC — расширение безопасности системы DNS, то есть поверх самой структуры доменных имён есть расширение, которое обеспечивает безопасность в рамках протокола. Как раз для этого криптографические ключи и меняются», — рассказал эксперт.

По его словам, смена криптографических ключей не является экстренной мерой.

«Большинство российских пользователей вряд ли затронут эти изменения. Сама корпорация ICANN создаёт некий инфоповод из этой истории, потому что замена криптографических ключей готовилась долго, всё это тестировалось и рассчитывалось. Вероятность того, что произойдёт какой-то глобальный сбой, минимальна. Корпорация просто использует этот гипотетический риск, чтобы осветить свою деятельность. Это нужная и адекватная мера потому что криптографические ключи для корневой зоны должны меняться, это обеспечивает её защищённость. Эта мера не экстренная, а плановая», — заключил Демидов.

Ранее в ICANN сообщили, что пользователи 11 октября могут столкнуться с проблемами доступа к сети.