В Третьяковке открылась выставка Ильи и Эмилии Кабаковых

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В государственной Третьяковской галерее на Крымском Валу открылась выставка «В будущее возьмут не всех», на которой представлены работы Ильи и Эмилии Кабаковых.
В Третьяковке открылась выставка Ильи и Эмилии Кабаковых
  • © tretyakovgallery.ru

«В будущее возьмут не всех» — результат совместной работы Эрмитажа, Третьяковской галереи и Галереи Тейт.

Это первая масштабная ретроспектива Кабаковых. В экспозиции представлено около 100 произведений из художественных музеев и частных коллекций.

Генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова назвала творчество Кабаковых искусством, которое стало «репрезентацией русского художественного процесса на Западе».

Жанр, созданный  художниками, по её словам, соединяет воедино живопись, скульптуру и инсталляцию, создавая пространство, где оказывается зритель.

«Есть художники, которые работают для себя. Есть художники, которые работают для бога. Мы работаем для зрителя, со зрителем — с его фантазиями, эмоциями, с его рефлексией на то, что он видит… Очень много вещей зависит от того, как вы включаете... свою культурную, человеческую память. От этого будет зависеть ваша реакция», — рассказала Эмилия Кабакова.  

Илья и Эмилия Кабаковы эмигрировали из Советского Союза в конце 1980-х. Для создания своих «тотальных экспозиций» художники обращаются к теме советской действительности, исследуя человека, живущего в пространстве коммунальной квартиры.

В Третьяковской галерее посетители смогут увидеть предметы из 18 коллекций различных музеев, а также частных коллекций из семи стран мира. 

Выставка продлится с 7 сентября по 13 января.

Ранее m24 сообщал, что в парке «Зарядье» пройдёт выставка «Изображая Россию. Пейзажная живопись из собрания Третьяковской галереи».


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