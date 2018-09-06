Эксперт прокомментировал данные о возможных перебоях в работе интернета после 11 октября

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Анна Лушникова
Шеф-редактор интернет-портала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн в беседе с RT прокомментировал заявление корпорации по управлению доменными именами и IP-адресами (ICANN) о том, что интернет-пользователи по всему миру могут столкнуться с проблемами доступа к сети 11 октября.
Эксперт прокомментировал данные о возможных перебоях в работе интернета после 11 октября
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«Рядовым пользователям стоит опасаться только паузы в пользовании интернетом. Будем надеяться, что такое обновление ключей затевается на благо, а не для того, чтобы показать всему миру, кто в интернете хозяин. Но эта организация серьёзная, работает не под политику. Поэтому будут некие согласованные с ICANN работы. Конечно, для нас сейчас какая-то пауза в пользовании интернетом — это фактически трагедия. 48 часов — немало, двое суток. Представьте, что будет, если отключить интернет хотя бы на два часа. Ведь у нас уже все бытовые и технологические моменты завязаны на интернет. Так что, я думаю, 48 часов даны с запасом», — считает он.

Как уточнил эксперт, на время проведения технических работ не стоит пользоваться мобильными банками и другими приложениями.

«Видимо, это необходимость и в таких действиях есть технологическая нужда. Хорошо, что об этом предупредили заранее. Время есть, но надо понимать, что какие-то моменты, связанные, например, с дистанционным банковским обслуживанием, надо остановить на эти полтора-два дня. Ещё будут разъяснения, мы узнаем все подробности ближе к октябрю», — объяснил Букштейн.

Ранее в ICANN сообщили, что пользователи 11 октября могут столкнуться с проблемами доступа к сети.

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