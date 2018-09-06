Землетрясение магнитудой 4,9 произошло у берегов Камчатки

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МЧС России по Камчатскому краю сообщило о землетрясении магнитудой 4,9 в акватории Охотского моря у берегов Камчатки.

Об этом сообщается на сайте ведомства со ссылкой на службу срочных донесений «Обнинск».

«Землетрясение произошло ранним утром в четверг по местному времени. Его эпицентр находился в 43 километрах западнее городского округа «посёлка Палана», — указывается в заявлении.

Отмечается, что в населённых пунктах региона подземные толчки не ощущались.

Угроза цунами не объявлялась. 

Ранее стало известно, что на японском острове Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 6,7. По последним данным, в результате подземных толчков пострадали 10 человек.

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