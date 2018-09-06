Землетрясение магнитудой 4,9 произошло у берегов Камчатки
Об этом сообщается на сайте ведомства со ссылкой на службу срочных донесений «Обнинск».
«Землетрясение произошло ранним утром в четверг по местному времени. Его эпицентр находился в 43 километрах западнее городского округа «посёлка Палана», — указывается в заявлении.
Отмечается, что в населённых пунктах региона подземные толчки не ощущались.
Угроза цунами не объявлялась.
Ранее стало известно, что на японском острове Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 6,7. По последним данным, в результате подземных толчков пострадали 10 человек.