Землетрясение магнитудой 4,9 произошло у берегов Камчатки

МЧС России по Камчатскому краю сообщило о землетрясении магнитудой 4,9 в акватории Охотского моря у берегов Камчатки.

Об этом сообщается на сайте ведомства со ссылкой на службу срочных донесений «Обнинск».

«Землетрясение произошло ранним утром в четверг по местному времени. Его эпицентр находился в 43 километрах западнее городского округа «посёлка Палана», — указывается в заявлении.

Отмечается, что в населённых пунктах региона подземные толчки не ощущались.

Угроза цунами не объявлялась.

Ранее стало известно, что на японском острове Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 6,7. По последним данным, в результате подземных толчков пострадали 10 человек.