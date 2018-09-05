Дирижёр из Хабаровска получил первую премию на престижном конкурсе в Бухаресте

Худрук и главный дирижёр Дальневосточного академического симфонического оркестра Антон Шабуров удостоен первой премии на престижном конкурсе в Бухаресте, передаёт ИА «Хабаровский край».

Вместе с филармоническим оркестром Бухареста имени Джордже Энеску он исполнил произведения Яна Сибелиуса и Роберта Шумана.

Ранее Шабуров одержал победу на первом международном конкурсе дирижёров имени Феликса Мендельсона в Салониках. Он также завоевал бронзу и спецприз зрительских симпатий на Всероссийском конкурсе дирижёров имени Ильи Мусина в Костроме.

Также пианист Денис Мацуев в беседе с НСН прокомментировал успех своего 16-летнего коллеги Ивана Бессонова на «классическом» Евровидении.