Дирижёр из Хабаровска получил первую премию на престижном конкурсе в Бухаресте
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Вместе с филармоническим оркестром Бухареста имени Джордже Энеску он исполнил произведения Яна Сибелиуса и Роберта Шумана.
Ранее Шабуров одержал победу на первом международном конкурсе дирижёров имени Феликса Мендельсона в Салониках. Он также завоевал бронзу и спецприз зрительских симпатий на Всероссийском конкурсе дирижёров имени Ильи Мусина в Костроме.
Также пианист Денис Мацуев в беседе с НСН прокомментировал успех своего 16-летнего коллеги Ивана Бессонова на «классическом» Евровидении.