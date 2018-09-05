В МАММ открылась выставка художника Uno Moralez

В среду, 5 сентября, в московском Мультимедиа Арт Музее открылась выставка «О том, что помнишь, позабудь», посвящённая творчеству современного российского художника Uno Moralez.

Uno Moralez входит в топ New East 100 — рейтинг, который объединяет выдающихся современных художников, дизайнеров и визионеров из Восточной Европы.

«О том, что помнишь, позабудь» — вторая выставка художника. По его словам, он вдохновляется подростковыми воспоминаниями, где герои «могли быть похожими на дядю Стёпу, а могли быть оборотнями».

В своих работах художник отсылает зрителя к детским кошмарам, наполненным элементами массовой культуры 1980—1990-х годов. Детали того времени призваны добиться эффекта ностальгии и вызывать ужас от сочетания пиксельной графики и реальности.

В пресс-службе МАММ поясняют, что в коллекции представлены иллюстрации в обрамлении мультимедийной инсталляции, которая «становится проводником в лабиринты подсознания, где встречаются существа неизвестной природы, предметы приобретают неожиданные функции, а пространство постоянно трансформируется и меняет свои границы».

Выставка продлится с 5 сентября по 14 октября.

Ранее m24 сообщал, что в парке «Зарядье» пройдёт выставка «Изображая Россию. Пейзажная живопись из собрания Третьяковской галереи».