Скончался народный артист России Геннадий Мелёхин

На 83-м году жизни скончался народный артист России, актёр Русского театра драмы Геннадий Мелёхин.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение на странице негосударственного авторского театра Ad Liberum в социальной сети «ВКонтакте».

«С прискорбием сообщаем, что сегодня на 83-м году жизни после продолжительной болезни ушёл из жизни старейший актёр Русского театра драмы, народный артист России Геннадий Михайлович Мелёхин», — указывается в заявлении.

Как отмечается, дата и место прощания с актёром будут названы позже.

Уточняется, что Мелёхин с 1984 по 2006 год выступал на сцене Карельского театра русской драмы. Он играл в таких спектаклях, как «Мастер и Маргарита» и «А зори здесь тихие».