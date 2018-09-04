Монумент в честь покорителей космоса отреставрируют в Москве

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Монумент в честь покорителей космоса с памятником Константину Циолковскому в сквере у ВДНХ отреставрируют в Москве, сообщает m24.
Монумент в честь покорителей космоса отреставрируют в Москве
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Как заявил глава департамента по конкурентной политике Геннадий Дёгтев, исполнителя работ выберут посредством конкурса с ограниченным участием.

Работы по реставрации необходимо выполнить за 354 рабочих дня с момента подписания договора, уточнили в пресс-службе ведомства.

Памятник был открыт в ноябре 1964 года. Это ракета, взлетающая в небо и оставляющая серебристый шлейф.

Ранее Newinform сообщало, что в историческом районе Зарядье в Москве завершили реставрацию монашеских келий.

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