Алексей Учитель рассказал о фильме про Виктора Цоя

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Режиссёр Алексей Учитель в беседе с «Известиями» рассказал о фильме про лидера группы «Кино» Виктора Цоя.
Алексей Учитель рассказал о фильме про Виктора Цоя
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«Старт съёмок запланирован на май 2019 года. Дело в том, что я лично знал Виктора: снимал его в своём документальном фильме «Рок», а после гибели музыканта выпустил ещё один фильм, полностью ему посвящённый, — «Последний герой», — заявил Учитель.

Рабочее название нового проекта — «47», по предполагавшемуся названию последнего альбома, который вышел после смерти музыканта как «Чёрный альбом».

По словам режиссёра, фигуры самого Цоя в ленте не будет, это история о том, как гроб с его телом три дня везли из Юрмалы в Санкт-Петербург.

«В том же автобусе ехали родные и близкие погибшего, а за рулём был молчаливый прибалт — по удивительному совпадению, как раз водитель «Икаруса», в который врезался Цой. Именно этого персонажа мне интересно сделать главным героем», — рассказал Учитель.

Он добавил, что уже заканчивает кастинг, выбирает натуру. Как отметил режиссёр, персонажей будет много, а центральные роли сыграют очень известные артисты.

«Фильм станет своего рода притчей о легендарном певце, но без него самого», — пояснил Учитель.

Ранее отец музыканта Роберт Цой в беседе с Пятым каналом прокомментировал сообщения о найденных в Санкт-Петербурге рукописях сына.

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