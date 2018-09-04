Орнелла Мути рассказала о желании получить гражданство России 

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Итальянская актриса Орнелла Мути рассказала журналистам, что хотела бы получить российское гражданство. Об этом сообщает РИА Новости.

Мути отметила, что является резидентом России. По её словам, она прописана в Москве.

«У меня нет гражданства, но я приезжаю сюда как можно чаще. Я бы хотела иметь русское гражданство», — заявила актриса.

Она рассказала, что её бабушка и дедушка родом из Санкт-Петербурга. Также актриса предположила, что члены её семьи «такие артистичные» благодаря русским корням.

В 2016 году в Кремле заявили, что Мути не отправляла официального заявления на получение российского гражданства.

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