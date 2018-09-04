Орнелла Мути рассказала о желании получить гражданство России 

Итальянская актриса Орнелла Мути рассказала журналистам, что хотела бы получить российское гражданство. Об этом сообщает РИА Новости.

Мути отметила, что является резидентом России. По её словам, она прописана в Москве.

«У меня нет гражданства, но я приезжаю сюда как можно чаще. Я бы хотела иметь русское гражданство», — заявила актриса.

Она рассказала, что её бабушка и дедушка родом из Санкт-Петербурга. Также актриса предположила, что члены её семьи «такие артистичные» благодаря русским корням.

В 2016 году в Кремле заявили, что Мути не отправляла официального заявления на получение российского гражданства.