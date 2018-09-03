Умерла замдиректора театра «Современник»

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Заместитель директора театра «Современник» Лидия Постникова скончалась в возрасте 96 лет.
Умерла замдиректора театра «Современник»
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Об этом сообщается на сайте театра.

«Лидия Владимировна ушла на 97-м году жизни. Она болела, но совсем недолго. И даже чувствуя себя не очень хорошо, постоянно интересовалась, как дела в театре», — говорится в сообщении.

Постникова работала в театре с 1962 года, должность замдиректора она заняла в 1969-м.

12 августа народный артист России, актёр театра «Современник» Анатолий Узденский умер на 67-м году жизни. Как сообщало ФАН со ссылкой на источник, актёр имел проблемы с сердечно-сосудистой системой, что могло стать причиной смерти.

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