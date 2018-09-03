Участник рок-группы Nick Cave and the Bad Seeds Конвэй Сэведж умер в возрасте 58 лет

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Клавишник австралийской рок-группы группы Nick Cave and the Bad Seeds Конвэй Сэведж скончался в возрасте 58 лет.
Участник рок-группы Nick Cave and the Bad Seeds Конвэй Сэведж умер в возрасте 58 лет
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Об этом сообщается на сайте музыкального коллектива.

«Наш любимый Конвэй ушёл из жизни в воскресенье вечером», — указывается в заявлении.

Отмечается, что музыкант был членом группы в течение 30 лет.

В сообщении подчёркивается, что его сильно любили «как члены группы, так и поклонники».

Коллеги Сэведжа подчёркивают, что он был весёлым, честным и очень сердечным человеком.

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