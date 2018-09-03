CNN отказалась от показа шоу с участием Азии Ардженто на фоне обвинений в домогательствах

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Американская телекомпания CNN отказалась от показа выпусков шоу «Неизведанное» (Parts Unknown), в которых принимала участие итальянская актриса Азия Ардженто, обвинённая в домогательствах к несовершеннолетнему.

«В свете недавних новостных сообщений об Азии Ардженто, CNN прекращает ставить в эфир прошлые эпизоды «Неизведанного», в которых она принимала участие, до дальнейших распоряжений», — приводит The Hollywood Reporter заявление телекомпании.

42-летняя актриса принимала участие в двух выпусках шоу, снимавшихся в Италии, также она выступила в роли режиссёра ещё одного эпизода, посвящённого Гонконгу.

Ранее актёр Джимми Беннетт заявил, что был совращён актрисой в 2013 году в отеле в Калифорнии, когда ему было 17 лет.

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