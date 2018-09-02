В Подмосковье состоялась историческая реконструкция битвы при Бородино
В Московской области исторические реконструкторы представили фрагменты Бородинской битвы, сообщает телеканал «360».
- Reuters
Как отмечается, был показан штурм батареи Раевского французской армией.
Впервые в реконструкцию добавили эпизод дуэли и рукопашного боя.
Бородинская битва произошла в 1812 году. Это самое масштабное сражение Отечественной войны.
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