Умер создатель крупнейшего в России музея The Beatles
- Николай Васин / © nick.barabanov.9
«29 августа мой друг Коля Васин ушёл к Джону Леннону и Джорджу Харрисону. Пусть им там будет хорошо и светло!» — написал он в Facebook.
Васина называли главным битломаном России и СССР. В 1960-х он переоборудовал свою квартиру в музей, посвящённый группе.
Он был обладателем концертного альбома Live Peace in Toronto 1969, подписанного для него одним из основателей музыкального коллектива Джоном Ленноном.
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