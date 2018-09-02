Умер создатель крупнейшего в России музея The Beatles

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Создатель крупнейшего в России музея британской группы The Beatles Николай Васин, известный как Коля Васин, скончался на 74-м году жизни. Об этом сообщил его друг Николай Барабанов.
Умер создатель крупнейшего в России музея The Beatles
  • Николай Васин / © nick.barabanov.9
  • Facebook

«29 августа мой друг Коля Васин ушёл к Джону Леннону и Джорджу Харрисону. Пусть им там будет хорошо и светло!» — написал он в Facebook.

Васина называли главным битломаном России и СССР. В 1960-х он переоборудовал свою квартиру в музей, посвящённый группе.

Он был обладателем концертного альбома Live Peace in Toronto 1969, подписанного для него одним из основателей музыкального коллектива Джоном Ленноном.

Ранее сообщалось, что театральный режиссёр и актёр, художественный руководитель театра «Практика» Дмитрий Брусникин скончался в возрасте 60 лет.

Директор театра Борис Мездрич в беседе с ФАН рассказал об артисте.

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