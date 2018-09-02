Синоптики продлили «жёлтый» уровень погодной опасности в Московском регионе на 3 сентября

Гидрометцентр продлил на понедельник, 3 сентября, «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и области из-за высокой пожароопасности в регионе. Об этом сообщается на сайте ведомства.

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«Степень интенсивности опасных явлений: «жёлтый» — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении. Ранее «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра передавала, что в Москве в воскресенье, 2 сентября, ожидается до +26 °С.