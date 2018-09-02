Синоптики продлили «жёлтый» уровень погодной опасности в Московском регионе на 3 сентября

Короткая ссылка
Гидрометцентр продлил на понедельник, 3 сентября, «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и области из-за высокой пожароопасности в регионе. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Синоптики продлили «жёлтый» уровень погодной опасности в Московском регионе на 3 сентября
  • ©pixabay.com

«Степень интенсивности опасных явлений: «жёлтый» — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.

Ранее «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра передавала, что в Москве в воскресенье, 2 сентября, ожидается до +26 °С

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить