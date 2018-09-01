​Беспилотный автомобиль от Apple попал в аварию в Калифорнии

В американском штате Калифорния беспилотный автомобиль от Apple попал в ДТП.

Об этом сообщает CNBC со ссылкой на сообщение автомобильного управления Калифорнии.

«24 августа в 14:58 автомобиль Apple в автономном режиме получил удар сзади, когда готовился к перестроению на автостраду», — указывается в заявлении.

Уточняется, что в результате инцидента никто не пострадал, но автомобиль компании и машина, врезавшаяся в неё, получили повреждения.

В июле 2017 года сообщалось, что в американском штате Миннесота в результате ДТП с участием автомобиля Tesla, который находился в режиме автопилота, пострадали пять человек.