Беспилотный автомобиль от Apple попал в аварию в Калифорнии
Об этом сообщает CNBC со ссылкой на сообщение автомобильного управления Калифорнии.
«24 августа в 14:58 автомобиль Apple в автономном режиме получил удар сзади, когда готовился к перестроению на автостраду», — указывается в заявлении.
Уточняется, что в результате инцидента никто не пострадал, но автомобиль компании и машина, врезавшаяся в неё, получили повреждения.
В июле 2017 года сообщалось, что в американском штате Миннесота в результате ДТП с участием автомобиля Tesla, который находился в режиме автопилота, пострадали пять человек.