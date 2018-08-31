Прощание с Кобзоном начнётся раньше из-за большого числа желающих проститься с ним
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«В связи с большим количеством людей, желающих прийти и проститься с народным артистом СССР Иосифом Давыдовичем Кобзоном, начало прощания в воскресенье, 2 сентября, вместо ранее запланированных 10:00 перенесено на 08:00», — указывается в сообщении на сайте Госдумы.
Уточняется, что гражданская панихида должна начаться в 12:00 в Концертном зале имени Чайковского.
Ранее стало известно, что Кобзон будет похоронен на Востряковском кладбище в Москве 2 сентября.
Информация о кончине народного артиста появилась 30 августа. Отмечается, что Кобзон скончался на 81-м году жизни.