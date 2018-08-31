Прощание с Кобзоном начнётся раньше из-за большого числа желающих проститься с ним

В пресс-службе нижней палаты парламента заявили, что прощание с народным артистом СССР, депутатом Госдумы Иосифом Кобзоном начнётся в 8 утра, а не в 10, так как проститься с ним изъявило желание очень большое число людей.

«В связи с большим количеством людей, желающих прийти и проститься с народным артистом СССР Иосифом Давыдовичем Кобзоном, начало прощания в воскресенье, 2 сентября, вместо ранее запланированных 10:00 перенесено на 08:00», — указывается в сообщении на сайте Госдумы.

Уточняется, что гражданская панихида должна начаться в 12:00 в Концертном зале имени Чайковского.

Ранее стало известно, что Кобзон будет похоронен на Востряковском кладбище в Москве 2 сентября.

Информация о кончине народного артиста появилась 30 августа. Отмечается, что Кобзон скончался на 81-м году жизни.