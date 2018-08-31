«ВКонтакте» обновила настройки приватности

Социальная сеть «ВКонтакте» повысила настройки приватности. Как сообщает пресс-служба компании, пользователи смогут закрывать свой профиль для всех пользователей, кроме друзей.

Отмечается, что в закрытом аккаунте будет отображаться минимум информации: имя, фамилия, превью аватара и список общих друзей. Контент и остальная информация профиля автоматически закрываются настройками приватности.

По желанию пользователя в профиле может показываться статус, город, возраст и место работы.

Кроме того, в соцсети не отображается список аккаунтов, которые сделали репосты публикации. Эта информация будет доступна лишь автору записи, а остальные пользователи будут видеть лишь общее количество репостов.

Ранее «ВКонтакте» объявила о реформе системы приватности в соцсети.