В Москве начали готовить к реставрации один из старейших столичных фонтанов и дворцовые ворота в Нескучном саду, передаёт портал мэра и правительства.

Ворота были построены в первой половине XIX века архитектором Евграфом Тюриным, который по заказу Николая I реконструировал и сам Александринский дворец. После революции 1917 года во дворце был расположен музей мебели. Именно там искали стулья с сокровищами персонажи романа «12 стульев» Ильи Ильфа и Евгения Петрова.

Чугунный фонтан расположен напротив дворца. Над его созданием в 1835 году работал русский скульптор итальянского происхождения Джованни Витали. Ранее фонтан назывался Никольским, поскольку находился у Никольских ворот Китай-города. Там он простоял до 1934 года, а во время реконструкции его перенесли в Нескучный сад.

Это один из двух самых старых сохранившихся в Москве фонтанов. Второй — Петровский — расположен на Театральной площади. Его оформлением также занимался Витали.

«По итогам работ специалисты разработают проект реставрации и направят его в департамент на согласование. Им предстоит дать экспертное заключение о степени сохранности памятников, после этого будет определена подрядная организация, которая займётся реставрацией въездных ворот и фонтана», — уточнил глава департамента культурного наследия Алексей Емельянов, которого цитирует m24.

Ранее Newinform сообщал, что в историческом районе Зарядье в Москве завершили реставрацию монашеских келий.