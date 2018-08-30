Левон Оганезов поделился воспоминаниями об Иосифе Кобзоне

Пианист, композитор и телеведущий Левон Оганезов в беседе с kp.ru поделился воспоминаниями об Иосифе Кобзоне.

«Я с ним тесно общался. Были в приятельских отношениях. А с 1972 года начали работать. У меня уже был большой гастрольный опыт. Но того, что делал Кобзон, не делал никто», — заявил он.

Как отметил Оганезов, Кобзон мог гастролировать месяцами, давать порой до 15 концертов за три дня.

«Сил не было! А он стоял и разу не ошибся, ни разу у него не сбился голос. Ни одного слова не забыл на сцене, всегда был аккуратно одет. Это меня поразило. И мы все брали с него пример», — рассказал он.

В свою очередь, руководитель общественной организации «Норд-Ост» Сергей Карпов в беседе с Пятым каналом подчеркнул, что Кобзон поддерживал связь с потерпевшими и родственниками погибших при теракте на Дубровке в Москве в 2002 году.

«Он был с нами все наши годовщины. Не пропустил ни одной даты. Причём иной раз прилетал прямо с концерта», — заявил он.

По его словам, Кобзон был очень достойным человеком с великой душой, и у него никогда не было звёздной болезни.

Ранее сообщалось, что прощание с Кобзоном состоится в зале имени Чайковского в Москве.